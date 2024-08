Plus Hamm Neuer Verein gründete sich: Die Verbandsgemeinde Hamm ist jetzt zukunftsraiff Von Sonja Roos i Feierten die Gründung des neuen Vereins „zukunftsraiff“ in Hamm: (von links) Gastredner Franz Josef Radermacher, Bürgermeister Dietmar Henrich sowie vom neu gewählten Vereinsvorstand Christian Spandern, Timur Sereflioglu, Manuel Winkel und Tim Ehrlich. Foto: Sonja Roos Schon lange hat man sich in der Verbandsgemeinde (VG) Hamm Gedanken darüber gemacht, wie und in welcher Form Unternehmen und Betriebe in der Region besser unterstützt werden können. Lesezeit: 2 Minuten

Diese Überlegungen mündeten am vergangenen Freitag in die Gründung eines neuen Vereins, der mit dem tragenden Namen „zukunftsraiff“ gleich zeigt, worin die Stärke der Hämmscher liegt – nämlich gemeinsam, ganz im Sinne Raiffeisens, etwas anzupacken und in die Zukunft zu denken. Die Vereinsgründung wurde dann am Donnerstagabend im Kulturhaus in Hamm ...