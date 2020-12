Niederfischbach

Eine Flügelspannweite von 2,50 Metern, scharfe Krallen, ein Blick, dem kein noch so kleines Beutetier entgeht: Die neueste Bewohnerin des Niederfischbacher Tierparks, ein Seeadler-Weibchen, sieht trotz ihres zarten Alters von erst einem Jahr schon ganz schön majestätisch aus. Am Donnerstag ist sie in den Föschber Tierpark eingezogen – und trotz der langen Anreise aus dem Heimattiergarten Fürstenwalde bei Berlin gewöhnt sich die clevere Greifvogeldame offenbar schnell an ihr neues Zuhause im Kesselbachtal. Nur eines fehlt dem gefiederten Neuankömmling jetzt noch: der richtige Name.