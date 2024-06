Plus Altenkirchen

Neuer Schwung in Altenkirchen: Toskanische Nacht wird schöner als je zuvor

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Der Aktionskreis-Vorsitzende Thomas Wunder (von links), Citymanager Bastian Prieß, die zweite Vorsitzende Petra Schwarzbach, die Beiratsmitglieder Ulrike Kroppach und Nadine Grifone sowie Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz testen schon einmal, wie sich die Altenkirchener Bahnhofstraße anlässlich der „Toskanischen Nacht“ als Flaniermeile machen wird. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Wenn sich die Innenstadt am Freitag, 12. Juli, mit gut gelaunten Menschen füllt, wenn die Düfte von Pizza und Pasta durch die geschmückten Straßen wehen und in allen Ecken und Winkeln zu sommerlich-leichter Musik gefeiert wird, dann ist sie wieder da, die Toskanische Nacht. Und in diesem Jahr wird sie schöner als je zuvor.