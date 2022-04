Mehrheitlich hat der Heupelzer Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Auftrag zur Erstellung eines touristischen Konzeptes an das Planungsbüro IFT – Freizeit- und Tourismus Beratung aus Köln und an das Architektenbüro Blecke aus Warstein-Belecke vergeben. Aus Sicht von Ortsbürgermeister Rainer Düngen ist dies ein weiterer großen Schritt hin zu einen Neubau des Raiffeisen-Aussichtsturmes auf dem Beulskopf.