Neuer Pächter in Herdorf: Gaststätte heißt nun „Zum Hüttenhaus“

Die Zeit der Vakanz ist vorbei: Das Restaurant im Hüttenhaus in Herdorf hat einen neuen Pächter. Fadil Shabanaj und seine Familie aus Wissen haben die Gastronomie übernommen. Mit an Bord ist sein Freund und langjähriger Vertrauter Markus Wagener als Küchenchef. Die Gäste dürfen sich auf eine bodenständige Küche mit modernem Einschlag freuen. „Von Hausmannskost bis Tafelspitz“, sagt Wagener und lacht. Qualität, wie sie die Besucher der Gaststätte „Alte Post“ in Wissen kennen. Denn von dort zieht es Restaurantchef und Küchenchef nach Herdorf. „In Wissen waren die Bedingungen nicht mehr gegeben, dass wir weitermachen konnten“, erzählt Gastronom Shabanaj. Ein Abschied nach zehn Jahren, der – das geben alle zu – nicht leicht fällt. „Die Gäste haben uns sogar Blumen gebracht“, erzählt der 47-jährige gelernte Hotelkaufmann und ehemalige Restaurantleiter im Ventil in Wehbach gerührt.