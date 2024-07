Neuer Hausarzt fängt im August in Herdorf an: Marius Günther eröffnet Praxis in Alter Hütte

Gute Nachrichten für Bürgerinnen und Bürger aus Herdorf und Umgebung: Die Diakonie in Südwestfalen eröffnet unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums Betzdorf-Kirchen eine neue Hausarztpraxis mitten in Herdorf, wie die Diakonie in Südwestfalen in einer Pressemitteilung schreibt. Geleitet wird sie ab Donnerstag, 1. August, von dem promovierten Allgemeinmediziner Marius Günther. Termine können ab sofort vereinbart werden.

Am 1. August eröffnet eine neue Hausarztpraxis mitten in Herdorf. Allgemeinmediziner Marius Günther (Mitte) und die Medizinischen Fachangestellten Jasmin Weber und Marion Trapp sowie Auszubildende Nele Heidrich (von rechts) heißen die Patienten willkommen. Stadtbürgermeister Uwe Erner wünscht dem Team sowie Franziska Zimmermann, Referentin der MVZ-Geschäftsführung (2. von links), und Praxismanagerin Jasmin Müller-Dahdouh zum Start alles Gute. Foto: Blazenka Sokolova

Der in Betzdorf wohnende Arzt war in den vergangenen Jahren in Hachenburg und Gebhardshain tätig. Bis 2019 praktizierte er acht Jahre lang in der Schweiz, wo er als Heimarzt mit geriatrischem Schwerpunkt Patienten in einem Pflegezentrum versorgte. Nun freut sich Marius Günther auf den persönlichen Kontakt mit den Menschen des Hellerstädtchens: „Als Praxisteam möchten wir alles dafür tun, unsere Patientinnen und Patienten aus Herdorf und Umgebung optimal zu versorgen.“

Das Praxisteam steht bereit

An seiner Seite stehen zwei Medizinische Fachangestellte und eine Auszubildende. Die neue Praxis versteht sich als klassische Hausarztpraxis, in der chronisch und akut erkrankte Patienten behandelt werden. Angeboten werden zudem EKG-, Langzeit-EKG- und Ultraschall-Untersuchungen. Die Praxis im Gebäude Alte Hütte ist zentral gelegen, per Aufzugsanlage barrierefrei zugänglich und besticht durch moderne und helle Räumlichkeiten auf mehr als 200 Quadratmetern.

Herdorfs Stadtbürgermeister Uwe Erner ist vor der Eröffnung vor Ort, um dem Team alles Gute zu wünschen: „Ich freue mich sehr, dass wir die hausärztliche Lücke in Herdorf nun schließen und die Bürger wieder wie gewohnt versorgt werden können.“ Erner dankte dabei den drei Akteuren, die die Praxisgründung realisiert haben. Das sind die Kreisärzteschaft, die den Mediziner für das Städtchen gewinnen konnte, die Diakonie in Südwestfalen, die die Praxis unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Betzdorf-Kirchen betreibt, und die Stadtentwicklungsgesellschaft – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Herdorf –, der die Räumlichkeiten gehören.

Lücke in der ärztlichen Versorgung

Zum Hintergrund: Die modern umgebauten Räume waren ursprünglich für einen Umzug der Praxis von Hausarzt Varol Duagi vorbereitet worden, der in Herdorf zuvor praktiziert hat. Der Allgemeinmediziner war allerdings schwer erkrankt und ist verstorben. „Es musste also zügig eine Lösung herbei“, so Uwe Erner. Mit dem Einstieg der Diakonie in Südwestfalen sieht er viele Vorteile: „Aufgrund der bereits bestehenden Strukturen des MVZ Betzdorf-Kirchen ist die Zulassung der Praxis zeitnah über die Bühne gegangen. Zudem müssen sich in einem MVZ angestellte Ärzte nicht mit den betriebswirtschaftlichen Verwaltungsaufgaben befassen, wodurch sie sich voll und ganz auf die Patientenbehandlung fokussieren können.“

Die Medizinischen Versorgungszentren in der Region leisten mit 24 Facharztpraxen aus 18 Disziplinen an den Standorten Siegen, Freudenberg, Weidenau, Kreuztal, Betzdorf, Olpe und nun auch Herdorf ein umfassendes, wohnortnahes Diagnose- und Therapieangebot. „Mit Dr. Marius Günther heben wir die rund sechsmonatige hausärztliche Notlage in Herdorf auf. Darüber hinaus verfolgen wir als MVZ Betzdorf-Kirchen das Ziel, in dem Städtchen eng vernetzt zwischen ambulanten und stationären Angeboten zu agieren“, sagt MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer. Denn: Sollte für die Patienten eine stationäre Therapie nötig werden, können sie aufgrund der Kooperation des MVZ mit dem Diakonie Klinikum in Siegen (Evangelisches Jung-Stilling-Krankenhaus) und in Freudenberg (Krankenhaus Bethesda) kurzerhand in eine stationäre Behandlung überwiesen werden.