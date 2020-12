Altenkirchen

Neuer Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Altenkirchen, ist seit dem 1. April der 38-jährige Marcell Brenner aus Hachenburg. Brenner ist Nachfolger von Alfons Lang der nach 25-jähriger Tätigkeit als Kreisgeschäftsführer zum 31. März in den Ruhestand ging. Präsident Michael Lieber und Vizepräsident Peter Enders stellten den „neuen Mann“ während eines Pressetermins im Lehrsaal des DRK in der Kölner Straße in Altenkirchen vor und dankten dem scheidenden Geschäftsführer für seine langjährige und sehr erfolgreiche Tätigkeit.