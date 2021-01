Neuer Firmenstandort in Birnbach: Plan-Finder ist innovativ und zu 100 Prozent nachhaltig

Birnbach

Bei Günther Jauch wäre es sicherlich die Millionen-Euro-Frage, wenn man den Namen Chuck Hall einer bedeutenden technischen Erfindung zuordnen müsste. Hall gilt als Erfinder des 3-D-Drucks. 1986 meldete er ein Patent auf das Aushärten einer lichtempfindlichen Flüssigkeit mit Hilfe eines UV-Lasers an. Knapp 35 Jahre später nimmt die Technologie, die auf seiner Idee basiert, eine bedeutende Stellung bei der Fertigung vieler Produkte ein. Die Entwicklung ist atemberaubend, das Einsatzspektrum erweitert sich täglich. Prototypenbau, Werkzeug- und Formenbau, die Fertigung von Kleinserien oder das Herstellen von Prothesen und Kiefern sind heute mit 3-D-Drucktechnik möglich. In Israel gelang es Forschern sogar, ein künstliches Herz mit Kammern und Blutgefäßen herzustellen. Auf diese Zukunftstechnologie setzt auch das Unternehmen Plan-Finder aus Wölmersen. Aktuell errichtet es in Birnbach auf 1500 Quadratmetern einen neuen Standort, wo es mehr als nur die reine 3-D-Fertigung anbieten möchte. Landrat Peter Enders und Wirtschaftsförderer Lars Kober besuchten das Unternehmen und ließen sich bei einem Betriebsrundgang das Produktportfolio von Brigitte, Heinrich und David Müller erklären. „Wir verfolgen ein umfassendes Konzept, das auf den Säulen Entwicklung, Herstellung, Forschung und Bildung basiert. Beim Materialeinsatz sind wir auch etwas speziell, denn wir drucken unter anderem mit Edelstahl und Edelmetallen, zum Beispiel Gold. Den Herausforderungen von besonders filigranen Bauteilen und Möglichkeiten aus dieser zukunftsweisenden Produktionstechnik stellt sich unser Entwicklungsbüro und Werkstofflabor täglich“, sagt Geschäftsführer Heinrich Müller.