„Das Spektakulärste an diesem Wanderweg ist, dass er so unspektakulär ist“, sagt Wolfgang Dörwald über den neuen Themenwanderweg „Ökologie und Mühlengeschichte im Mehrbachtal“. Was im ersten Moment vielleicht negativ klingt, ist allerdings eine echte Auszeichnung, denn auf diesem neuen Rundweg sieht und hört man alltägliche Dinge, über die man aber eigentlich nicht viel weiß.