Zu den Tagesordnungspunkten, die der Ortsgemeinderat von Mittelhof bei seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag zu besprechen hat, zählt auch eine Bauvoranfrage für die alte Schule im Ortsteil Steckenstein. Dort will die christliche (freikirchliche) Organisation „Hands of Hope“ aus dem nahen Neunkirchen eine therapeutisch-stationäre Wohngruppe für bis zu sechs männliche Jugendliche aufbauen.