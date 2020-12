Siegen

Mit Dieter Hallervordens brandneuem Stück „Gottes Lebenslauf“ startet das Apollo-Theater Siegen in die neue Spielzeit. Die schwungvolle Komödie mit dem bekanntem Mimen gastiert am Mittwoch, 21. Oktober, 20 Uhr, in Siegen. Das Stück hatte erst am 5. September in Berlin Premiere – an Hallervordens 85. Geburtstag.