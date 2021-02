Das Loch ist bereits gegraben. Mitte kommender Woche soll das Fundamet für den Sendemasten in Rosenheim in der Nähe von Tennisplätzen und Sportplatz fertig sein. Gestern hatten die Bauarbeiten begonnen.

Vor allem die nächsten Anwohner sehen in dem Sendemasten mit seinen Anlagen (auch 5 G) eine Gefahr für die Gesundheit. Er stehe so nah an der Wohnbebauung – in der Nähe sind weitere Bauplätze (180 Meter Entfernung vom Turm) geplant. Ebenso wird kritisiert, dass er insgesamt fast 50 Meter hoch ist, bei einem Durchmesser von 1,20 Meter. Der Kirchturm ist 37 Meter hoch.