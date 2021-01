Flammersfeld/Weyerbusch

Über „neue Öffnungszeiten“ seit dem Jahreswechsel informiert die Sparkasse Westerwald-Sieg ihre Kunden dieser Tage auf der Startseite ihres Internetportals. In Zeiten vermehrter Nutzung von Onlinebanking und bargeldloser Zahlung bedeutet das wenig überraschend eine Einschränkung des Schalterbetriebs in den Dutzenden Filialen zwischen Wissen und Wirges. Besonders stark davon betroffen sind unter anderem die Geschäftsstellen in Flammersfeld und Weyerbusch. Beide sind – außer für individuell vereinbarte Beratungsgespräche – nur noch wechselweise entweder vormittags oder nachmittags geöffnet. In Flammersfeld bleibt das Geldinstitut zudem mittwochs sogar ganz geschlossen.