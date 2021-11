Es geht um 91.000 Essen. Mit so vielen einzelnen Mahlzeiten verpflegt die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld jährlich die Kinder an den sechs Grundschulen und 15 Kindergärten in ihrer Trägerschaft. Für sie gilt ab sofort ein neues Verpflegungskonzept, dem die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses in ihrer Sitzung vergangene Woche zugestimmt haben.