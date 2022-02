Ein Knopfdruck, ein sanftes Brummen, dann weht köstlicher Kaffeeduft durch die Öffentliche Bücherei der Evangelischen Kirchengemeinde Altenkirchen. „Das ist neu!“, stellen Besucher überrascht fest. In der Tat gehört der Kaffeevollautomat zu den jüngsten Errungenschaften der Bücherei. Seinen Platz hat sich das Schätzchen in der „Leselounge“ erobert und damit in einem Bereich, der kürzlich umgestaltet wurde und nun spürbar frischen Wind in die Räumlichkeiten der Bibliothek bringt.