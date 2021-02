Neue Grillhütte für Hasselbach: Ortsgemeinde muss Behindertentoilette einbauen

Der Neubau der Grillhütte am Sportplatz in der Ortsgemeinde Hasselbach wird rund 8000 Euro teurer als die ursprünglich ermittelten Kosten von 92.600 Euro. Grund für die neue Kostenkalkulation, die sich jetzt auf 100.800 Euro beläuft – 99.300 Euro davon sind förderfähig –, ist ein Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) aus Trier. Die Behörde teilte der Ortsgemeinde kürzlich mit, dass Fördermittel in Höhe von rund 39.720 Euro aus dem Investitionsstock nur dann zur Auszahlung kommen, wenn die Kommune eine Behindertentoilette in die Grillhütte einbaut.