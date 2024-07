Plus Kirchen Neue Gleichstellungsbeauftragte der VG Kirchen: Kampf gegen Frauen-Gewalt ist Herzensanliegen Von Daniel-D. Pirker i Nelli Hoffmann wurde deutlich zur neuen Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Kirchen gewählt. Foto: Screenshot Youtube-Kanal VG Kirchen/Screenshot Daniel-D. Pirker Dass mehrere Bewerberinnen für ein Ehrenamt bereitstehen, kommt eher selten vor. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Kirchen hatten nun die Möglichkeit, immerhin zwischen zwei Kandidatinnen zu wählen für die Nachfolge der nicht mehr angetretenen Gleichstellungsbeauftragten Brigitte Utsch. Die nötigen fachlichen Qualifikationen konnten sowohl Brigitte Menne als auch Nelli Hoffmann in die Waagschale werfen, wie in deren Vorstellungen deutlich wurde. Lesezeit: 1 Minute

Die 72-jährige Kirchenerin Menne konnte Berufsstationen in der Kreisverwaltung Olpe, der Wirtschaft, bei Rechtsanwälten sowie in pädagogischen Einrichtungen vorweisen. Zudem hat sie an einer Fachhochschule für Betriebswirtschaft und einer pädagogischen Hochschule studiert. Seit fünf Jahren betreibt sie eine Praxis für Mototherapie (bewegungs- und körperorientierter Therapieansatz). Letztlich entschieden sich die Ratsmitglieder allerdings ...