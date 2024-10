Plus Mudersbach

Neue Geschwindigkeitsmessanlage: Ab jetzt wird beiderseits „geblitzt“ in Mudersbach

i In dem neuen Tower ist Technik verbaut, die es ermöglicht, Geschwindigkeitsüberschreitungen beider Fahrtrichtungen zu erfassen. Foto: Daniel-D. Pirker

Leicht futuristisch mutet die neue grau-schwarze Säule an, die seit Anfang vergangener Woche am Ortsausgang Mudersbach in Richtung des Ortsteils Niederschelderhütte aufgestellt ist. Heimischen Verkehrsteilnehmern ist die Stelle wohlbekannt, müssen sie doch seit fast 20 Jahren damit rechnen, dort „geblitzt“ zu werden, wenn sie die innerörtliche Geschwindigkeitsvorgabe überschreiten. Das neue Modell bietet aus Sicht der Verwaltung gleich mehrere Vorteile.