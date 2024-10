Plus Wissen

Neue Entwicklungen nach Kritik an der Lebenshilfe Wissen: Brandschutzmängel bei WIS sollen bald behoben werden

i Zum Brandschutz in der Wissener Werkstatt der Lebenshilfe übte Betreuer Jona Wagener scharfe Kritik. Nun sollen die Mängel rasch baulich behoben werden. Foto: Archiv Thomas Hoffmann

Es gibt neue Entwicklungen bei der Problematik um den mangelhaften Brandschutz bei der Werkstatt der Lebenshilfe (Westerwald Industrieservice WIS) in Wissen, die sich auf dem ehemaligen Walzwerkgelände befindet. Unsere Zeitung hatte im Juli berichtet, dass in der Werkstatt, in der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen tätig sind, Kritik am Brandschutz aufkam.