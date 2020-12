Kreis Altenkirchen

Das „schiebt“ und hat „Druck“, das „groovt“ ohne Ende und hat eine „Power“, wie man sie bei CDs heimischer Bands nicht oft hört. Muss ja auch krachen, dieses neue Album von Juke & The Blue Joint – denn die Jungs veröffentlichen „Thanks For Both“ just im Jahr ihres sage und schreibe 30-jährigen Bestehens. 15 Songs, die mächtig in Hirn, Herz und Ohr gehen. Und alle wurden nicht nur von der Band selbst geschrieben – sondern decken auch stilistisch ein breites Spektrum ab, das vom Hardrock bis zum Reggae reicht.