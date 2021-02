Neue BI-Aktion im Wildenburger Land: Lebensräume für Mensch und Tiere schützen

„Warum soll ausgerechnet ich mich mit Landschaftsschutz beschäftigen?“ Dieser Frage will sich die Bürgerinitiative (BI) Wildenburger Land in Pandemiezeiten noch intensiver annehmen. „Viele Menschen kommen aus anderen Regionen nach Friesenhagen, da sie eine Weitsicht ohne Windräder schätzen“, sagt Udo Otterbach. „Friesenhagen wird als Erholungs- und Rückzugsort wahr- und angenommen. Als Refugium für Mensch und Tier soll die Landschaft in Friesenhagen auch für kommende Generationen erhalten bleiben.“ Die BI würde sich freuen, wenn sich noch mehr Bürger von Friesenhagen am Erhalt dieser Landschaft beteiligen. In Coronazeiten informiert man nun mit großen Bannern, um auf Themen des Landschafts- und Artenschutzes aufmerksam zu machen. Das erste Banner zum „Erhalt der Lebensräume – der Heimat zuliebe“ steht in Friesenhagen bereits gegenüber der Volksbank. In zwei Monaten wandert es an einen anderen Standort, und ein neues Banner nimmt den Platz ein.