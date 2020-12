Wissen

Im vielfältigen Bildungsangebot des gemeinnützigen Vereins Neue Arbeit (Sitz in Altenkirchen) hat sich das zwölfmonatige Projekt „Fit für den Job – Spurwechsel“ längst zu einem Klassiker entwickelt. Junge Menschen mit und ohne Schulabschluss erhalten dort Orientierungshilfe und Hilfestellung bei ihren ersten Schritten in Richtung Arbeitsmarkt. Für die zehnte Auflage in Wissen (Walzwerkstraße) ist Kim Prieur verantwortlich.