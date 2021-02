Trotz Corona ist das Spurwechsel-Programm des Vereins Neue Arbeit in der zurückliegenden Periode sehr zufriedenstellend verlaufen. Junge Leute konnten für die Schullaufbahn motiviert werden, andere begannen eine Lehre und wieder andere stiegen in die Berufswelt ein. Das schreibt der in Altenkirchen ansässige, gemeinnützige Verein in einer Pressemitteilung und blickt auf dieser Basis zuversichtlich in die Zukunft.