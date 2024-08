Plus Katzwinkel

Neubaugebiet Oberkatzwinkel II wird zügig erschlossen: Wohnen am Ahornweg rückt näher

i Entlang des künftigen Ahornwegs wird der Untergrund für das kommende Betonpflaster vorbereitet. Auf der Fahrbahn ist die Tragschicht aufgebracht. Foto: Elmar Hering

Ungefähr in vier Wochen soll die Erschließung des Neubaugebiets Oberkatzwinkel II so weit fertig sein, dass die Bauwilligen loslegen können (ein erstes Bauvorhaben ist dank der Zuwegung von der Waldstraße her bereits gestartet). Eine Baustellenbesichtigung offenbarte jetzt den guten Fortschritt der Arbeiten.