Für ihre Diskussionsfreude sind die Gremien der Altenkirchener Stadtpolitik bekannt. Doch nachdem eine reine Informationsvorlage zum möglichen Ersatz für die geschlossene und dem Abriss geweihte Stadthalle im Stadtentwicklungsausschuss eine emotionale Debatte ausgelöst hatte, ging der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag nun überraschend geschäftsmäßig an das Thema heran.