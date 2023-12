Neuanschaffung geplant: Wird künftig in Mudersbach noch mehr geblitzt?

Man könnte meinen, die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Mudersbach ist nahezu jedem Autofahrer in der Region bekannt – trotzdem spült sie viel Geld in die Kasse der Verbandsgemeinde. Doch die bestehende Anlage bringt Nachteile mit sich. Eine Neuanschaffung könnte Abhilfe schaffen. Und die Einnahmen noch weiter erhöhen, die der Blitzer generiert.