Netzgesellschaft Betzdorf: Im Einsatz für eine sichere Stromversorgung

Betzdorf

Am Standort der Westnetz GmbH in der Eisenbahnstraße haben 20 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Von dort aus starten sie jeden Morgen, um den sicheren Betrieb des Stromnetzes der Netzgesellschaft Betzdorf zu gewährleisten. Diese ist Eigentümerin des Stromverteilnetzes in der Stadt Betzdorf und den Ortsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Scheuerfeld und Wallmenroth. Für die Bürger ist es eine Selbstverständlichkeit, rund um die Uhr mit Strom versorgt zu werden. Im Fall von Störungen oder Netzschäden, wenn zum Beispiel ein Bagger ein Stromkabel durchgetrennt hat, sind die Monteure sofort zur Stelle und sorgen wieder für eine schnelle Versorgung.