Nervenprobe in Gebhardshain: Rollifahrer soll über Schotter zum Tanzkurs

i Anne Krawinkel (links) und Achim Reifenrath (2. von links) tanzen gemeinsam bei der SG Westerwald in Gebhardshain. Den Kurs leiten das Trainerpaar Claudia und Holger Wäschenbach (rechts). Fotos: Maja Wagener Foto: Alica Kaiser

Anne Krahwinkel und Achim Reifenrath, der im Rollstuhl sitzt, möchten an einem Sonntags-Tanzkurs in Gebhardshain teilnehmen. Die Trainerin sagt zu, die Schulturnhalle ist barrierefrei zugänglich, alles scheint einfach. Doch nein: Der Schlüssel könne nicht herausgegeben werden, sagt die Kreisverwaltung Altenkirchen zunächst und schlägt dem Rollifahrer zum Teil gefährliche Wegalternativen vor. Wie am Ende doch noch