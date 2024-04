Plus Neitersen

Neitersen: Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Wohnhausbrands

i Schwarzer Rauch wälzt sich durch den Ort bei dem Brand in Neitersen. Foto: Sonja Roos

Glück im Unglück hatte am späten Sonntagnachmittag eine achtköpfige Familie in Neitersen. Ein Sohn der Familie bemerkte, dass vor dem Haus ein Feuer ausgebrochen war. So konnte die Mutter sich und ihre anderen Kinder – darunter ein Säugling – frühzeitig in Sicherheit bringen.