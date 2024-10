Plus Hamm

Neidstreifen in Hamm: Keine Einigung in Sicht

i Beim Ausbau der Bundesstraße 256 in Hamm ist ein schmaler Streifen vor dem Grundstück nicht genutzt worden. Der Bund hat ihn verkauft. Foto: Sonja Roos

Was gibt es eigentlich Neues zum Thema Neidstreifen in der Lindenallee in Hamm? Unsere Zeitung hatte das Thema im Januar und auch noch einmal im April aufgegriffen. Seither waren mehrere große Fernseh- und Radiosender in Hamm, um ebenfalls über die miese Masche mit den Neidstreifen zu berichten. Doch eine Lösung für die betroffenen Familien ist nicht in Sicht – im Gegenteil.