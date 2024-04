Naturwissenschaften sind nicht langweilig: Physik, Musik und Akrobatik auf großer Bühne

Anzeige

Am 12. April um 19 Uhr folgt nun die zweite Show des Departments Physik der Universität Siegen. Inhaltlich dreht sich dabei alles um das Thema Quantencomputing, Hauptrednerin ist die Leiterin „Quantencomputing Europe“ bei IBM, Heike Riel. Daneben erwartet die Besucher ein künstlerisches Rahmenprogramm mit Klavier, Gesang, E-Gitarre und Akrobatik, präsentiert von Physiker der Uni Siegen. Der Eintritt ist kostenlos, Freikarten können über das Apollo-Theater gebucht werden.

„Uns geht es darum, unsere Begeisterung für die Physik mit einem großen Publikum zu teilen. Dazu präsentieren wir Themen aus der aktuellen Forschung so, dass jede und jeder sie versteht. Und wir zeigen künstlerische Einlagen, die inhaltlich zum jeweiligen Themenfeld passen. Das lockert das Programm auf und sorgt für Unterhaltung – gleichzeitig hat unser Team dabei einen Riesenspaß“, sagt der Physikprofessor und Organisator der Reihe, Alexander Lenz von der Uni Siegen. Nach dem Thema „Dunkle Materie“ haben er und seine Kollegen für die zweite Ausgabe von „Physik im Apollo“ das Thema „Quantencomputing“ ausgewählt.

Mithilfe der Quantenmechanik Probleme lösen, die für klassische Computer zu komplex sind – darum geht es beim Quantencomputing. Die Gesetze, die in der Quantenwelt herrschen, widersprechen dabei unserer Alltagserfahrung und erscheinen auf den ersten Blick äußerst mysteriös. Dennoch hat die Quantenmechanik das Potenzial, die Welt der Informationsverarbeitung zu revolutionieren und Computer wesentlich schneller und leistungsstärker zu machen als alle bisher bekannten Superrechner. Heike Riel wird in die faszinierende Welt des Quantencomputing einführen und den aktuellen Forschungsstand vorstellen – einschließlich der Forschung an der Uni Siegen als Standort des ersten deutschen Quantencomputers.

Neben dem Abendvortrag von Riel erwarten das Publikum Balladen von Metallica und Adele, präsentiert von der Teilchenphysikerin Eleftheria Malami (Gesang), Physikstudent Alexander Breitenbach (Piano), Professor Christof Wunderlich (E-Gitarre) und dem Dekan der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät, Professor Holger Schönherr (E-Gitarre).

Auftritt der Akrobatikgruppe „formafortis“

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Akrobatikgruppe „formafortis“, bestehend aus Physikprofessor Alexander Lenz, seiner Ehefrau Marion Lenz und ihren beiden Söhnen Leon und Kilian Lenz: Mit ihrem kraftvoll-poetischen Auftritt demonstrieren sie auf körperliche Art und Weise das physikalische Prinzip der Verschränkung, das im Quantencomputing eine wesentliche Rolle spielt. In einer von Uni-Kanzler Ulf Richter moderierten Fragerunde darf schließlich auch das Publikum seine Fragen an die Physikerinnen und Physiker loswerden.

Das Abendprogramm beginnt um 19 Uhr mit einer Einführung von Professor Lenz und einer Begrüßung durch Bürgermeister Steffen Mues. Bereits ab 17 Uhr stellen sich im Foyer des Apollo-Theaters die verschiedenen Arbeitsgruppen des Departments Physik der Universität Siegen vor. Hier können sich alle Interessierten über Forschungsschwerpunkte der experimentellen und theoretischen Physik informieren, Studieninteressierte bekommen außerdem einen Überblick über die Inhalte und Schwerpunkte der Physikstudiengänge an der Uni Siegen.