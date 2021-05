Naturschutzprojekt im Kreis Altenkirchen: Kleine Bienenretter sind bestens ausgestattet

Start frei für das große Naturschutzprojekt „Kleine Bienenretter“, das aktuell von rund 2200 Schülern von 13 Grundschulen aus den Verbandsgemeinden Altenkirchen-Flammersfeld, Wissen und Hamm begleitet wird. Angeregt wurde das Projekt vom Vorsitzenden der Lebenshilfe Westerwald, Rolf Koch, der auch Initiator der Aktion ist. „Kleine Bienenretter“ ist ein im Jahr 2020 von den Vereinten Nationen ausgezeichnetes Projekt zur Erhaltung und Förderung der Bienen- und Insektenwelt. Während eines Treffens in der Aula der August-Sander-Realschule plus mit Fachoberschule in Altenkirchen wurden zahlreiche Pakete gefüllt mit vielen kleinen Heftchen mit der bebilderten Bienengeschichte „Sam Goldwabe“ einschließlich je zwei Tütchen mit Blumensamen für Bienen und Schmetterlinge an die Vertreter der Bildungseinrichtungen übergeben.