Naturnahe Weiterbildung: Wehrleute üben in Flammersfeld Waldbrandeinsatz

Flammersfeld

30 Wehrleute haben am Wochenende an einem Fortbildungsseminar für kommunale Feuerwehren in Flammersfeld auf Einladung der Wehrleitung Altenkirchen-Flammersfeld teilgenommen. Geschult wurde das Vorgehen bei Vegetations- und Waldbränden. Die ganztägige Aus- und Weiterbildung übernahmen fünf Ausbilder des Team „@Fire“ aus der Nähe von Osnabrück, das sich Anfang der 2000er-Jahre gegründet hat. Rund 300 Menschen sind inzwischen in der gemeinnützigen internationalen Hilfsorganisation und Katastrophenschutzgruppe, die unter dem Motto „Feuerwehrleute helfen weltweit“ Hilfe bei Naturkatastrophen leistet, tätig. Aufgrund der regnerischen Witterung am Samstagnachmittag, konnten die Ausbildungseinheiten, bei denen ursprünglich mit offenem Feuer auf einer eigens hierfür hergerichteten Ackerfläche geschult werden sollte, nicht in vollem Umfang stattfinden, so VG-Wehrleiter Björn Stürz und sein Stellvertreter Raphael Jonas.