Naturlehrpad Flammersfeld-Rott: Seit 40 Jahren den Geheimnissen von Flora und Fauna auf der Spur

Flammersfeld/Rott

Ein rund drei Kilometer langer und zugleich äußerst lehrreicher Spazierweg über den Naturlehrpfad Flammersfeld-Rott, der die Besucher seit über 40 Jahren in die Geheimnisse der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einweiht, befindet sich im Wald zwischen den beiden Nachbargemeinden. Welche Sträucher und Bäume wachsen auf den Feldern und Wäldern unserer Heimat? Um wie viel Uhr zwitschern am Morgen welche Singvögel? Wo entspringt der Hober Bach, der durch Flammersfeld und bei Seelbach in die Wied fließt? Diese und viele weitere Fragen, auch über die diversen Biotope und Feuchtgebiete, verschiedene Insekten- und Schlangenarten, die Welt der Ameisen oder auch über das Leben von Wildtieren wie Füchsen, Hasen, Eichhörnchen, Wildschweinen und Rehen werden im inzwischen etwas in die Jahre gekommenen ersten Naturlehrpfad Flammersfeld-Rott beantwortet.