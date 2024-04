Plus Kreis Altenkirchen

Naturerlebnisse präsentieren Schönheit der Region: Vielfältigkeit des Westerwaldes im Fokus

i Die Westerwälder Landräte bedankten sich bei den Mitarbeitern der Kreisverwaltungen, die für die Zusammenstellung der Angebote verantwortlich sind (von links): Gerhard Willms (Forstamt Dierdorf), Sandra Köster (Vorständin Wir Westerwälder), Ingo Schwenk (Schwenk Werbeagentur), Peter Endres (Landrat Kreis Altenkirchen), Janine Sieben (Klimaschutzmanagerin Kreis Neuwied), Achim Hallerbach (Landrat Kreis Neuwied), Christian Heidtmann (UNB KV Altenkirchen), Henri Bracht (UNB KV AK Praktikant), Achim Schwickert (Landrat Westerwaldkreis), Angelina Zahn (Klimaanpassungsmangerin Kreis Neuwied), Barbara Hombach (3! Werbeagentur) und Daniel Paulus (KV Westerwaldkreis). Foto: Wolfgang Tischler/Wir Westerwälder

Passend zum Start in den Frühling präsentiert sich der Veranstaltungskalender „Westerwälder Naturerlebnisse“ mit einem neuen Titelbild. Nach einem Eichhörnchen, Fuchs und Buntspecht ziert in diesem Jahr ein Igel die Veranstaltungsübersicht für Erlebnis-, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen rund um die Themen Natur und Umwelt in der Region Westerwald.