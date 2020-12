Hamm

Dietrich Bonhoeffer ist der wohl bedeutendste evangelische Theologe des 20. Jahrhunderts. Vor 75 Jahren, am 9. April 1945, verstarb der vielseitig in Erscheinung getretene Seelsorger, Prediger und Dichter in den frühen Morgenstunden im Konzentrationslager Flossenbürg, hingerichtet durch Handlanger des Nazi-Regimes. Bonhoeffer wurde nur 39 Jahre alt.