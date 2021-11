Scheu blickte die Sonne über das Dach des Knappensaals auf die „Knöstplatte“ in Herdorf. Um 11.11 Uhr am „Elften Elften“ hob ein Tumult auf dem Marktplatz an, von dem die Karnevalsgesellschaft letztes Jahr gar nicht zu träumen gewagt hatte. Ganz rührselig wurde den Karnevalisten zumute, so viele Jecken auf dem Marktplatz anzutreffen.