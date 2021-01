Nächtliche Tour mit dem Schlauchboot geht schief: Feuerwehr rettet vier Menschen aus der Nister in Wissen

In der Nacht zu Samstag sind vier Menschen mit einem Schlauchboot auf der Nister in Wissen gekentert. Sie waren offenbar gegen 0 Uhr zu einer nächtlichen Bootstour aufgebrochen, wie die Polizei mitteilt.

Um 23:54 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Betzdorf ein Notruf eines Anwohners aus der Nistertalstraße in Wissen ein. Dieser schilderte zunächst, dass er laute Hilfeschrei aus dem Bereich der hinter seinem Haus fließenden hochwasserführenden Nister vernommen habe. Nach seiner Einschätzung könnte dort ein Auto hineingefahren sein.

Die Freiwilluge Feuerwehr Wissen, das DRK wie auch das DLRG wurden verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass zu nächtlicher Zeit vier Personen im Bereich Bruchersteifen im Ortsteil Langenbach ein Schlauchboot zu Wasser gelassen hatten. Durch die starke Strömung der Nister kenterte das Schlauchboot im Bereich Nisterau an einer Stromschnelle.

Einer der Beteiligten konnte sich 500 Meter weiter an das Ufer in Richtung Wissen retten, die drei anderen an das gegenüberliegende Ufer in Richtung Nisterbrück, welches sich an einem steilen bewaldeten Berghang befand. Da die Uferstelle nicht zugänglich war, mussten hier durch die Feuewehr aufwendige Bergungsmaßnahmen getroffen werden.

Drei Beteiligte konnten gerettet werden und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der vierte Beteiligte blieb unverletzt. Das Schlauchboot konnte nicht mehr gesichtet werden und befindet sich vermutlich auf dem Weg zum Rhein.