In Betzdorf ist der nächste wichtigen Schritt auf dem Weg zum größten städtebaulichen Projekt der kommenden Jahre gemacht: Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend das Vertragswerk mit den Investoren für das „Neue Innenstadtquartier“ auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks (EAW) gebilligt. In weiteren Themen der Sitzung ging es um ein Wohnbauprojekt am Bayersberg und um das Gewerbegebiet „Dauersberg II“.