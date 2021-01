Weitefeld

Das ist ein weiterer herber Schlag für die medizinische Versorgung in der Region: Die hausärztliche Praxis Silvia Schneider in Weitefeld schließt zum 31. März. Die Patienten werden darüber seit einigen Tagen auf der Internetseite und per Aushang in der Praxis selbst informiert. Sie werden gebeten, ihre Unterlagen nach telefonischer Voranmeldung bis zum genannten Datum abzuholen. Eine Nachfolge ist derzeit nicht in Sicht.