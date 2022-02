Aus dem Haus der Familie Geisinger im Tiergartenweg in Herdorf klingt Karnevalsmusik. Und zur Begrüßung heißt es nicht „Guten Morgen“ sondern „Nadda Jöhh“. Denn vor der Haustüre ist ein Kleinbus vorgefahren mit Jecken an Bord. Die katholische Frauengemeinschaft Herdorf (kfd) hat sich auch in diesem Corona-Jahr zu Altweiber am Schwerdonnerstag etwas Originelles einfallen lassen.