Nachtisch: Panna cotta mit frischer Vanille

Zutaten

2 Vanilleschoten

450 g Sahne

80 g Zucker

3 Blatt weiße Gelatine

2-3 EL Puderzucker

Zubereitung

Die Vanilleschoten längs aufschlitzen und das Mark mit einem Messer herauskratzen. Vanillemark, Sahne und Zucker in einem Topf verrühren und aufkochen, dann bei kleiner Hitze etwa 10 Minuten köcheln lassen.

Inzwischen die Gelatine in kaltem Wasser ca. 5 Minuten einweichen. Die Gelatine ausdrücken und in der heißen Sahne auflösen. Die Vanillesahne abkühlen lassen. 4 Timbaleförmchen mit kaltem Wasser ausspülen. Sobald die Vanillesahne zu gelieren beginnt (und wirklich erst dann, denn nur so setzen sich die Vanilleschotenpünktchen beim Abkühlen nicht ab) in die Förmchen füllen. Zugedeckt 4-6 Stunden in den Kühlschrank stellen, bis sie fest ist. Die Förmchen kurz in heißes Wasser tauchen, die Panna cotta auf Tellern nach Belieben mit Erdbeersoße, einer anderen Fruchtsoße oder mit frischen Früchten anrichten.