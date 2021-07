Trauer in der Region und vor allem in Grünebach. Im Alter von 91 Jahren ist Pater Vinzenz Euteneuer, ein gebürtiger Grünebacher, im Alter von 91 Jahren am 1. Juli in Brasilien gestorben. Dort war seine Heimat, dort setzte er sich Jahrzehnte als Missionar der Heilgen Familie (Bruche) für die ärmsten Menschen ein. Tatkräftig wurde er dabei mit Geldspenden nicht nur aus Grünebach unterstützt. Vor allem aus dem Oberkreis gab es Hilfe.