Nachgefragt in der Kreisstadt Altenkirchen: Einzelhandel verbucht mehr Kunden vor Lockdown

Altenkirchen

Wie wirkt sich der morgen beginnende harte Lockdown auf das Kundenaufkommen in den Einzelhandelgeschäften aus? Die RZ fragte exemplarisch bei einigen Händlern in der Kreisstadt nach. Ramona Schumacher von Rock'n Hose aus der Fußgängerzone berichtet, dass in ihrem Textilladen seit dem vergangenen Samstag, als die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen, dass es in wenigen Tagen zur Schließung des Einzelhandels kommen wird, der Kundenbesuch angestiegen ist. Dies war auch am gestrigen Montagvormittag so. „Ich hoffe, dass auch der Dienstag positiv wird.“ Ihren Laden hat die aktive Geschäftsfrau in den beiden letzten Tagen vor der Zwangsschließung zusätzlich jeweils eine Stunde früher und eine Stunde länger geöffnet. Auch wenn ab Mittwoch geschlossen ist, wird Ramona Schumacher weiterhin für ihre Kunden da sein. „Wir sind per Telefon und auch online zu erreichen, und bieten einen Liefer- und Umtauschservice an. Ein Kollektionswechsel, wie es im Frühjahr beim ersten Lockdown der Fall war, steht bei Rock'n Hose vorerst nicht an. Schumacher befürchtet aber, dass der harte Lockdown länger dauern wird als bis zum 10. Januar.