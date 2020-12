Kreis Altenkirchen

Was geht und was geht nicht im harten Shutdown? Eines ist klar: Seit Mittwoch sind (fast) alle Läden – mit Ausnahme von Geschäften mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs – zu. Für viele Einzelhändler ist dies im Vorweihnachtsgeschäft ein schwerer Schlag ins Kontor; nicht wenige bangen nach der erneuten zwangsweisen Schließung in der Pandemie um ihre Existenz. Aber müssen die Geschäfte wirklich komplett dicht machen – oder gibt es für sie womöglich alternative Wege, ihre Waren an den Kunden zu bringen, etwa durch Abhol- oder Lieferdienste wie in der Gastronomie?