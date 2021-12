In der vergangenen Woche wurde in Nordrhein-Westfalen der komplette Sitzungskarneval abgesagt. In Mainz wird es auch 2022 keinen Rosenmontagszug geben. Wir haben exemplarisch bei den Karnevalisten im Kreis nachgefragt, wie man die Absagen bewertet und welche Konsequenzen das für die Pläne vor Ort hat.