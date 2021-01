Kreis Altenkirchen

Das neue Jahr hat gerade begonnen, und das Leben geht trotz Corona weiter – wenn auch in vieler Hinsicht anders als gewohnt. Das betrifft zum Beispiel das Thema Eheschließungen. Unspektakulär, mit Maske und im sehr überschaubaren Kreis – so sahen die meisten Hochzeiten im Jahr 2020 aus. Ausgelassene Partys mit vielen Freunden und Verwandten? Nicht möglich. So manches Paar verschob den großen Tag deshalb lieber. Und so könnte 2021 das Jahr der Nachholfeiern werden, in dem eine Hochzeit die nächste jagt.