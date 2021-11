In seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 25. November, ab 17.30 Uhr in der Großsporthalle Hamm wählt der Verbandsgemeinderat Hamm eine/n neue/n Beigeordnete/n. Gerade erst war Monika Jaschek für den dritten Beigeordneten Eckhard Voigt nachgerückt, weil dieser den Wohnort wechselte und dem Rat deshalb nicht mehr angehören darf, da gab der zweite Beigeordnete Jan Burbach zu seinem Bedauern kund, aus persönlichen Gründen das Amt niederlegen zu müssen.