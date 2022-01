Das St. Antonius-Krankenhaus in Wissen will bei der Nachbetreuung von Patienten neue Wege gehen. Die Landesfachklinik für Psychiatrie plant den Aufbau einer Wohngruppe mit neun Plätzen. Neben der individuellen Hilfe wäre dies auch ein Beitrag, in der Region die strukturelle Gefahr der Obdachlosigkeit zu mindern.