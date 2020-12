Mudersbach

Die Esso-Tankstelle an der Hauptstraße (B 62) ist aus Mudersbach nicht wegzudenken. Nun ist sie nach Angaben ihres Besitzers Walter „Wallo“ Hering in der Existenz bedroht, da die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Nord) und ein Nachbar die Waschstraße der „Tanke“ schließen lassen wollen. Ohne diese aber, so „Wallo“, lohne sich der Betrieb nicht; allein von Shop und Benzinverkauf könne so ein Unternehmen heutzutage nicht mehr leben.